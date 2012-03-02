Atatürk Havalimanı'nında askere ait alanlar sivilleşecek

T24 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Atatürk Havalimanı'nındaki uçak park alanının genişletilmesi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımında olan yerlerin, Ulaştırma Bakanlığına devredileceğini, devir konusunda her iki Bakanlığın anlaştığını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, İntibak Yasa Tasarısı üzerinde görüşmeler devam ediyor. Tasarı üzerine söz alan BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, avro ve sterlin para birimlerinin simgelerini göstererek, TL'nin yeni simgesinin bunların bir karışımı olduğunu öne sürdü.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti'nin yıllardır emeklilere vaatlerde bulunduğunu, ancak emeklilerin beklentilerini karşılayamadığını ifade etti. Tasarıyı eleştiren Akçay, “Dağ fare doğurdu. Hükümet intibakta hala ayak sürümektedir” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt, intibakın patentinin aslında CHP'ye ait olduğunu ileri sürdü. Kurt, görüşülen tasarının CHP'nin arzuladığı düzenlemeleri içermediğini, hiç kimseyi tatmin etmediğini savundu.

AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, intibak düzenlemesinin bir zam olarak algılanmaması gerektiğini, tasarının, emekli aylık seviyelerinin hepsini artırmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, iş sağlığı güvenliğine ilişkin tasarının Meclise geleceğini belirterek, “Öteden beri özlem duyduğumuz bir düzenleme. Sosyal taraflarla uzlaştık. Tüm çalışanları kapsıyor. Önleyici özelliği olan bu düzenlemeyi 24. Yasama Döneminde kanunlaştırılmasının şerefi hepimize ait olacaktır” diye konuşu.

Bu arada, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın mevcut uçak park yerinin genişletilmesi için, Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımında olan yerlerin Ulaştırma Bakanlığına devredilip devredilmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, “Ulaştırma Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı prensip olarak bu yerin Ulaştırma Bakanlığına devri konusunda anlaştılar. İşlemler devam ediyor. En kısa zamanda bu sorun da çözülmüş olacaktır” dedi.

28 Şubat tartışması

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AK Parti'nin 28 Şubat mağduru olmadığını, aksine 28 Şubat ürünü olduğunu iddia etti. Türkkan, “28 Şubatı tezgahlayan Amerikalıların işbirlikçisisiniz” diye konuştu.

Türkkan, TL'nin yeni sembolünü de Ermeni para biriminin simgesinin ters çevrilmiş haline benzediğini iddia etti.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da her şeyin milletin gözü önünde cereyan ettiğini belirterek, “Tarih şuna şahit ki AK Parti'nin bugüne kadar tek işbirliği aziz milletle, yüce milletle olmuştur. Ama sayın siyasetçimiz, kullandığı ifadenin maksadı aşan ifade olarak kabul eder diye düşünüyorum. Biz bu kürsüde konuşurken her saniyesi millete ait olan aziz Mecliste gerginlik istemiyoruz. Meclis çalışsın istiyoruz. Biz sorunun tarafı olmak istemiyoruz. Kullandığınız ifadeyi, aziz milletimizin takdirine bırakıyor ve kınıyorum” diye konuştu.