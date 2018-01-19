ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ YOĞUNLUK AKŞAM SAATLERİNDE DE SÜRDÜ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN / İstanbul DHA

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarı yıl tatili nedeniyle, Atatürk Havalimanı\'nda öğle saatlerinde başlayan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının yarı yıl tatili bugün itibariyle başladı.

Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler nedeniyle bugün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı\'nda artan yoğunluk akşam saatlerinde de sürdü. Yoğunluk nedeniyle havalimanı giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik yaşandı. Yetkililer, pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tuttu.



Görüntü Dökümü:

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-Atatürk Havalimanı\'ndan görüntüler

-Check-in kontuarlarından görüntüler

-Pasaport noktalarından görüntüler

-Yolculardan görüntüler

-Detay görüntüler



