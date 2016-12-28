"Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının şüphelileri testereyle nezaretten kaçtı" iddiasına Emniyet'ten açıklama

İstanbul’daki darbe girişimiyle ilgili 25'i tutuklu 29 sanık polisin yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Duruşmada Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu, Atatürk Havalimanı'nda 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan iki kişinin ekmek arasına yerleştirilen testere ile nezarethaneden kaçtığını öne sürdü.

NTV'den Yağız Şenkal'in haberine göre, tutuklu sanık Zafer Kuloğlu savunmasında, olay tarihinde Başakşehir Emniyet Müdürlüğünde 4. sınıf emniyet müdürü olarak çalıştığını, uygulamaların olduğunu daha sonra uygulamanın 2. kısmının iptal edildiğini, normalde 2 emniyet müdür yardımcısı olmasına rağmen kendisinin tek olarak çalıştığını söyledi.



İddianamede yer alan, kendisinin askerle müzakere edilmesini söylediğine ilişkin iddiayı reddeden Kuloğlu, '''Askerle müzakere edeceğiz' sözü bana ait değildir. Bu benim talimatım değil. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıdır. İl Emniyet Müdürü, 'Gelen askerlerle görüşeceksiniz, yaptıkları şeyin yanlış olduğunu söyleyeceksiniz, teslim olmaya ikna edeceksiniz' demiştir. Mustafa Müdürümüz kendisi de köprüye giderek, oradaki askerleri ikna etmeye çalışmıştır. Hatta 'bu askerlere bir fiske dahi vurmayacaksınız. Bu askerler bizim askerlerimiz alıp misafir edeceksiniz' şeklinde söylemleri oldu. Bunu söyleyen Mustafa Çalışkan Müdürdür.'' diye konuştu.



Yapılan ev aramasında Fetullah Gülen'e ait CD'nin bulunmasına ilişkin Kuloğlu, aramada evde olmadığını, bir CD ele geçirildiğini emniyette öğrendiğini söyledi. Memleketten gelenleri evde ağırladığını aktaran Kuloğlu, bu CD'nin evine gelen misafirler tarafından bırakılıp bırakılmadığını anlamadığını ve kendisine ait olmadığını dile getirdi.

"Soruşturma yaptığım polisler bana iftira attı"





Kuloğlu'nun ifadesini tamamlamasının ardından bir sanık avukatı söz alarak, ''Sizin tutuklanmanıza neden olan tutanakta 5 polis memurunun imzası var, sizle bir husumetleri mi var?'' diye sorması üzerine Kuloğlu, şunları söyledi:



''29 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısına ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldık ve bu adamlar Bahçeşehir polis nezarethanesinde tutuluyordu. Ancak bu kişilerin yakınları onları görmek için nezarethaneye gelmişler bir gece. Ekmek ve sosislerin arasına testere koymuşlar. Güvenlik kameraları önünde bu testere vasıtasıyla nezarethaneden kaçmışlar. Ben de bu olay nedeniyle o gün görevli iki polis hakkında yürütülen soruşturmada görevliydim. Benim adıma tutanağı imzalayan polisler de tutanağa imza atmışlar.''

Sanık Halil İbrahim Alan da savunmasında, emirleri iletmediği iddialarına ilişkin şunları kaydetti:



''Yolu 5 tanker, 1 kepçeyle kapattık. 'Hava araçları gelirse mutlaka ateş açın' diye bağırdım. Bağırdığımı da duydular. İl emniyet müdür yardımcım 'Bahçeşehir sağlam durun' diye mesaj attı. Böyle bir durumda personelimin yarısı gelmemiş, en fazla 15-20 kişiyiz. Eşimi arayıp helalleştim hatta. Gece 1-2 gibi 'asker toplayın' talimatı geldi. Biz o akşam 22-23 asker topladık. Bunlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde kayıtlıdır. Uyumadan görev yaptım.''



Tutuklu sanık Erdoğan İkiz ise, 30 yıllık polis memuru olduğunu, olay günü polis merkezi önünde bulunduğunu dile getirdi. Gelen vatandaşlarla herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, vatandaşa 'size zarar gelmesin, bize zarar gelsin' dediğini belirten İkiz, darbeci askerlerin alınması talimatını verdiğini söyledi.



Duruşmada, 9 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. İstanbul'daki 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan bu ilk davanın duruşması yarına ertelendi.Duruşma salonunun bulunduğu binaya, mahkeme kararı uyarınca 20 ulusal, 5 yabancı basın olmak üzere, her kurumdan 1 kişi alındı.Davaları yakından takip edeceklerini dile getiren Bekar, şehit aileleri ve gaziler için müdahillik talebinde bulunacaklarını kaydetti.

Emniyet'ten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen saldırı ile ilgili yakalanan 3 şüphelinin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği nezarethanesinden firar ettiklerine dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti. Haberde yer aldığı üzere nezarethaneden firar eden 3 şahsın ise şüphelilerin yanında bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar olduğu vurgulandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamanın tam metni ise şöyle:



“Olay günü saat 21.20 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde terör örgütü DEAŞ mensubu teröristler tarafından gerçekleştirilen menfur saldırı ile ilişiği ve irtibatı tespit edilen 39 şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanmış, konu ile ilgili polis merkezi amirliklerine herhangi bir şüpheli şahıs teslim edilmemiş, şahısların tahkikatları bizzat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldükten sonra şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Konu ile ilgili yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin yanında bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan yabancı uyruklu bazı şahısların yapılan pasaport kontrollerinde vize sürelerinin dolduğu tespit edilmiştir. Bu şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğünce deport işlemlerinin tamamlanması süresince bölge polis merkezi amirliklerinde geçici olarak muhafaza altına alınmış, idari işleme yönelik yapılan bu uygulama süresinde şahıslardan 3’ü muhafaza odasından kaçmış olup olayda ihmali görülen görevliler hakkında başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir.”



