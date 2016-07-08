Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında 6 kişi daha adliyeye sevk edildi

Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili olarak, Başakşehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanındaki terör saldırısıyla ilgili olarak, dün kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3 canlı bombayla irtibatlı olduğu öne sürülen 1 kişiyi ve bu kişinin örgüt içerisinde beraber hareket ettiği belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.



Saldırıya ilişkin, 30 Haziran-3 Temmuz arasında gözaltına alınan 14'ü yabancı 30 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.