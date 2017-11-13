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Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davası başladı (1)

Serpil KIRKESER /İSTANBUL,(DHA) Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42'si tutuklu 46 sanığın yargılanmasına başlandı

13 Kasım 2017 15:00

Serpil KIRKESER /İSTANBUL,(DHA) Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42\'si tutuklu 46 sanığın yargılanmasına başlandı.

41 TUTUKLU SANIK KATILDI
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada 41 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada 33 kişi de \"müşteki\" sıfatıyla hazır bulundu.

RUSÇA VE ARAPÇA BİLEN İKİ TERCÜMAN DA SALONDA
 Saat 10.30\'da başlayan duruşma, sanıkların kimlik tespiti ile başladı. Rusça ve Arapça bilen iki tercümanın da hazır bulunduğu duruşmada, sanık yakınları ile izleyiciler arasına da jandarma personeli oturtuldu. 

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Öte yandan duruşma salonu içi ve dışında  sıkı güvenlik önlemleri alındı. Duruşma müştekilerin kimlik tespitinin yapılması ile devam ediyor.
 
İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, 42\'si tutuklu 4\'ü firari 46 sanık yer alıyor. İddianamede 207 kişi \"Müşteki\" sıfatıyla bulunuyor.  İddianamede şüphelilerin \"Örgütü üye olmak\", \"Anayasayı ihlal\", \"Tasarlayarak adam öldürme\", \"Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs\" ve \"Mala zarar vermek\" suçlarından 46\'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132\'şer yıldan 3 bin 342\'şer yıla kadar hapisleri  isteniyor.
 
 

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