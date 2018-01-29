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 Atatürk Havalimanı'ndaki hareketli dakikalar: Otomobil çalıntı çıktı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Atatürk Havalimanı'nda gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşanmasına sebep olan şüphelilerin kaçtığı otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi

29 Ocak 2018 13:51

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Atatürk Havalimanı\'nda gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşanmasına sebep olan şüphelilerin kaçtığı otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. 
Atatürk Havalimanında görev yapan polis ekipleri gece saat 02.30 sıralarında havalimanı giriş yaparken Plaka Tanıma Sistemi (PTS)\'ye takılan otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler olay yerinde kaçmaya başladığı sırada, polis ekipleri otomobili durdurmak için ateş açtı. Havalimanından kaçan şüpheliler yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yanyolda otomobili terk ederek kaçtı. Polis ekipleri otomobilin PTS sistemine çalıntı olarak kaydı düştüğü için durdurmak istediği öğrenildi. Çalıntı otomobille Atatürk Havalimanı\'na gelen şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ediyor. 
 

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