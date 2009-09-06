Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan yabancı uyruklu 2 kadının midesinde 1 kilo 646 gram kokain bulundu.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde Bolivya'dan gelen S.R. (26) ile A.M'yi (32) gözaltına aldı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek röntgen filmi çekilen S.R. adlı kadın kuryenin midesinde 52, diğerinin midesinde de 75 kapsül tespit edildi.

Polis kontrolünde mideden çıkarılan kapsüllerin içerisinden 1 kilo 646 gram kokain çıktığı bildirildi. Şüpheli 2 kadının emniyete götürüldüğü, yaklaşık piyasa değeri 100 bin dolar olduğu bildirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın sürdürdüğü kaydedildi.