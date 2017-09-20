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Atatürk Havalimanı'nda şüpheli paket paniğe neden oldu

Yapılan incelemede çantanın içerisinde şüpheli bir maddeye rastlanmadı

20 Eylül 2017 17:32

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şüpheli bir paket paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın içerisinde şüpheli bir maddeye rastlanmadı.

Atatürk Havalimanı Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali geliş katının terminal dışındaki alanında şüpheli bir çanta paniğe neden oldu. Sahipsiz çanta havalimanındaki polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen polisler emniyet şeridi çekerek, bölgede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın içerisinde şüpheli bir maddeye rastlanmadı. Yaşanan kısa süreli paniğin ardından çanta ve emniyet şeridi bulunduğu yerden kaldırıldı.

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