Atatürk Havalimanı'nda seferler azaltıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süreliğine sefer azaltma kararı aldı.

DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:



"Yurdun belirli bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, 13.12.2016 günü saat 15.00 ile 14.12.2016 günü 06.00 saatleri arasında, Atatürk Havalimanı çıkışlı uçuşlar yüzde 5 oranında azaltılacaktır. Yolcularımızın, bilet aldıkları şirketlerin internet sitelerinden uçuşlarını takip etmeleri tavsiye olunur." denildi.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, "13 Aralık 2016 tarihinde, İstanbul Atatürk Havalimanı ve yurdun belirli bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

İşte iptal edilen seferler



13.12.2016 TK2636 İSTANBUL MALATYA

13.12.2016 TK2637 MALATYA İSTANBUL

13.12.2016 TK2836 İSTANBUL TRABZON

13.12.2016 TK2837 TRABZON İSTANBUL

13.12.2016 TK2834 İSTANBUL TRABZON

13.12.2016 TK2835 TRABZON İSTANBUL

13.12.2016 TK2706 İSTANBUL ERZURUM

13.12.2016 TK2708 ERZURUM İSTANBUL

13.12.2016 TK2850 İSTANBUL ORDU-GİRESUN

13.12.2016 TK2851 ORDU-GİRESUN İSTANBUL

13.12.2016 TK864 İSTANBUL TEL AVİV

13.12.2016 TK791 TEL AVİV İSTANBUL

13.12.2016 TK774 İSTANBUL MUSKAT

13.12.2016 TK775 MUSKAT İSTANBUL

13.12.2016 TK2417 ANTALYA İSTANBUL

13.12.2016 TK2420 İSTANBUL ANTALYA

13.12.2016 TK2328 İSTANBUL İZMİR

13.12.2016 TK2329 İZMİR İSTANBUL

13.12.2016 TK2327 İZMİR İSTANBUL

13.12.2016 TK2334 İSTANBUL İZMİR