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Atatürk Havalimanı'nda polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

06 Aralık 2017 20:39

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda polisin  durumlarından şüphelendiği iki kişi kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri dördüncü kattan atlayarak yaralanırken diğer şüpheli de polis ekiplerince yakalandı.

Akşam saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, havalimanı otoparkının dördüncü katında bulunan iki erkek şahıstan şüphelendi.

Polisin kendilerini takip ettiğini anlayan iki şüpheli kaçmaya başladı. Bu sırada, otoparkın 4. katından aşağı atlayan şüpheli yaralandı.

Polis ekiplerinin durumdan haberdar ettiği sağlık ekibi, yaralıya müdahale etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan diğer şüpheli ise kısa süren kovalamaca sonucu otoparkta yakalandı.

Şüpheli, havalimanında bulunan Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin üzerinde yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Olay nedeniyle havalimanı önündeki caddede durdurulan trafik yeniden açıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İki kişinin İranlı olduğu, pasaport ve kimliklerinin bulunmadığı belirtiliyor. (DHA)

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