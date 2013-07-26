Atatürk Havalimanı'nda pasaport sistemi kilitlendi, uçuşlar aksadı!

İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde pasaport kontrol sistemi bir süre kilitlendi. Sisteme virüs saldırısı olduğu iddia edildi. Dış hatlarda 1.5 saat sefer yapılamadı.



Atatürk Havalimanı'nda, bu sabah seferler bir süre yapılamadı. Neden, pasaport kontrol sistemindeki sorundu.

Dış hatlar gidiş terminalinde pasaport kontrol sistemindeki sorun sabah saat 06.00 sıralarında başladı ve 07.30 gibi çözüldü.

Yolcular teknik arıza giderilinceye kadar beklemek zorunda kaldı; seferler ertelendi.

Sorunun nedeninin virüs saldırısı olduğu iddia edildi.