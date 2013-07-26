T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk Havalimanı'nda pasaport sistemi kilitlendi, uçuşlar aksadı!

Havalimanında yaşanan kriz nedeniyle binlerce yolcu uzun kuyruklar oluşturdu

26 Temmuz 2013 10:43

İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde pasaport kontrol sistemi bir süre kilitlendi. Sisteme virüs saldırısı olduğu iddia edildi. Dış hatlarda 1.5 saat sefer yapılamadı.
 
Atatürk Havalimanı'nda, bu sabah seferler bir süre yapılamadı. Neden, pasaport kontrol sistemindeki sorundu.

Dış hatlar gidiş terminalinde pasaport kontrol sistemindeki sorun sabah saat 06.00 sıralarında başladı ve 07.30 gibi çözüldü.

Yolcular teknik arıza giderilinceye kadar beklemek zorunda kaldı; seferler ertelendi.

Sorunun nedeninin virüs saldırısı olduğu iddia edildi.

ETİKETLER

atatürk havalimanıpasaport kontrolüsistemvirüssaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24