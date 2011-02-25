-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KRİZ MASASI KURULDU İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Libya'dan tahliye olan Türk vatandaşlarına yardım amacıyla Atatürk Havalimanı'nda bir kriz masası kurdu. Kriz masası, Libya'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına yardımcı olmak amacıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş katında gümrüklü sahada kuruldu. Kriz Masasında, Dışişleri Bakanlığı görevlileri tarafından hava yolu ile Libya'dan Atatürk Havalimanı'na getirilen Türk vatandaşlarına 24 saat süreyle hizmet verilecek.