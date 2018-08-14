Atatürk Havalimanı'nda kedi kurtarma operasyonu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı\'nda polis minibüsünün yakıt deposu korumasına sıkışan bir kedi itfaiyenin uzun uğraşlarına rağmen çıkartılamadı.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş katında bir yolcu park halinde bulunan polis minibüsünden kedi sesi duydu. Bunun üzerine yolcu durumu o sırada nöbet tutan polise bildirdi. Aracın başına gelen polis ekipleri kendi imkânlarınca kediyi bulunduğu yerden çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine havalimanına gelen itfaiye ekipleri kedinin sıkıştığı yeri tespit edebilmek için cep telefonundan kedi sesi açtı. Kedinin cevap vermesi üzerine yerini tespit eden ekipler, ilk denemede kediyi bulunduğu yerden çıkartamadı. Aracı açık otoparka çeken itfaiye ekipleri su ve hava sıkarak kediyi çıkartmayı denedi ancak yine de başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri aracı otoparkta bırakarak kedinin kendisinin çıkmasını bekleyecek.



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