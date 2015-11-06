Polis, Atatürk Havalimanı'nda yakaladığı 'stil' değişikliğine giden 41 IŞİD'ciyi sınır dışı etti

Fas'tan İstanbul'a gelen, ancak terör örgütü IŞİD'e katılacağı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alınan 1'i Suriyeli, 40 Faslı sınır dışı edildi. Polis, IŞİD'in yeni bir stratejiye gittiğini, daha önce sarıklı ve sakallı gelen IŞİD'lilerin artık kendilerine modern görünüm vererek Türkiye'ye girmeye çalıştıklarını belirledi.

IŞİD'in bu yeni stratejisi bütün emniyet birimlerine iletilirken, sol grup toplantılarına yönelik bombalı saldırı olaylarına karşı bu durumun da gözönünde bulundurulması talimatı verildi. Fas'ın Casablanca kentinden geçtiğimiz çarşamba günü saat 15.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na 45 kişilik bir grup geldi.

Profil analizci polisler sorguladı

IŞİD'e katılımları engellemek amacıyla Atatürk Havalimanı'nda görev yapan profil analizci uzman polisler, gruptan şüphelendi. 45 kişi ile mülakat yapıldı. 4 kişinin yurda girişine izin verilirken, 1 Suriyeli, 40 Faslı'nın IŞİD bağlantılı olabileceği yönünde güçlü şüphe oluştu. 41 kişi Türkiye'ye giremeyince polislerle tartıştı.

Hepsinin cüzdanında aynı para

Yapılan üst aramalarında da hepsinin cüzdanlarında birbirine yakın miktarlarda para olduğu belirlendi. Araştırmalarını yoğunlaştıran Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 41 kişinin Türkiye'ye girişlerinin sakıncalı olacağı yönünde bulgular üzerine sınır dışı edilmeleri kararlaştırıldı. İlk önce 20 kişi sınır dışı edilirken, daha sonra 21 kişi de ülkelerine gönderildi. Grubun içinde bulunan Suriyeli'nin grubu yönlendiren kişi olduğu değerlendirildi.

Sarık, sakal, cüppe yok

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalarda, IŞİD'in Türkiye'ye gönderdiği üyelerini artık sarıklı, sakallı ve cüppeli olmamalarına özen gösterdiği, kendilerine modern görünüm vererek Türkiye'ye giriş yapmayı sağladıkları belirledi. Türkiye'ye girdikten sonra da aynı görünümde devam ettikleri, şüphe çekmemek için eğlence mekanlarına da uğramayı ihmal etmedikleri belirtildi. IŞİD'in bu strateji değişikliğinde, Türkiye'deki sınır kapılarında alınan önlemler ile ülke içinde IŞİD'e yönelik yapılan operasyonların etkili olduğu değerlendirildi. Faslı grubunda aynı mantıkla ülkeye girmeye çalıştığı yönünde güçlü şüpheler bulunduğu belirtildi.

Bütün emniyet birimleri uyarıldı

Bu tespitin ardından bütün emniyet birimleri uyarıldı. Özellikle sol grupların açık alanlarda yaptıkları basın açıklamaları ve toplantılarına yönelik IŞİD'in eylem yapma ihtimali değerlendirilerek, IŞİD'in yeni konsepti bütün birimlere bildirildi. Bu toplantılarda gruba yaklaşmaya ya da içine girmeye çalışan kişilere bu yönden de dikkat edilmesi istendi.