Atatürk Havalimanı'nda iniş sırasında uçak pistten çıktı: 4 yaralı - Ek

SANKO HOLDİNG\'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep merkezli Sanko Holding tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda düşen uçakla ilgili açıklama yapıldı. Uçağın 2014 yılında satıldığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

\"Acil iniş sırasında düşen uçak, Sanko Holding tarafından 2014 yılında satılmıştı. Atatürk Havalimanı’nda acil iniş sırasında pistten çıkan ve meydana gelen yangında 4 kişinin yaralandığı TC-KON tescilli Citation VII tipi iş jeti, Sanko Holding tarafından 2014 yılında satılmış olup, Sanko Holding ve şirketleri ile herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Kazada yaralanan 4 kişiye Allah’tan acil şifa diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.\"