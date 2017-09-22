T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk Havalimanı'nda iniş sırasında uçak pistten çıktı: 4 yaralı - Ek

SANKO HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA Gaziantep merkezli Sanko Holding tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düşen uçakla ilgili açıklama yapıldı

22 Eylül 2017 01:43

SANKO HOLDİNG\'DEN AÇIKLAMA
Gaziantep merkezli Sanko Holding tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda düşen uçakla ilgili açıklama yapıldı. Uçağın 2014 yılında satıldığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:
\"Acil iniş sırasında düşen uçak, Sanko Holding tarafından 2014 yılında satılmıştı. Atatürk Havalimanı’nda acil iniş sırasında pistten çıkan ve meydana gelen yangında 4 kişinin yaralandığı TC-KON tescilli Citation VII tipi iş jeti, Sanko Holding tarafından 2014 yılında satılmış olup, Sanko Holding ve şirketleri ile herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Kazada yaralanan 4 kişiye Allah’tan acil şifa diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SANKO HOLDİNG AÇIKLAMA GaziantepSanko HoldingAtatürk HavalimanıUçağınAtatürk HavalimanındaTCKONCitation VIIKazadaAllahtan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24