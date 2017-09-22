Atatürk Havalimanı'nda iniş sırasında uçak düştü: 4 yaralı (2)

Tolga ÖZBEK - Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE - Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA)-

ATATÜRK havalimanında kaza TC-KON tescilli özel jet Atatürk Havalimanında iniş sırasında düştü, Atatürk Havalimanı trafiğe kapatıldı.

Uçağın acil iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve daha sonra alev aldığı bildirildi.

Düşen uçağın, Atatürk Havalimanı 3-5 pistinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kalkış yaptığı, havalandıktan sonra kaptan pilotun, kuleye iniş takımlarında arıza olduğunu söylediği, bunun üzerine kulenin kaptan pilota acil iniş isteyip istemediğini sorduğu, kaptan pilotun önce acil iniş istemediği, Atatürk Havalimanı\'na 2 mil kala yardım çağrısı yaptığı, uçağın inmeye çalıştığı sırada da piste vurarak kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza yapan jetten 2 pilot, 1 hostes, 1 yolcu olmak üzere 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

