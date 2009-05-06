Atatürk Havalimanı’nda ilk domuz gribi kuşkusu

Hürriyet'in haberine göre, Avusturya’dan gelen 60 yaşındaki Türk yolcu domuz gribi şüphesiyle Haseki Hastanesi’ne yatırıldı. Yolcu havalimanında yapılan ilk muayeneden sonra hastaneye 112’nin ambulansıyla götürüldü. Burnundan alınan sürüntü örneğinde İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı İnfluenza (Grip) Laboratuvarı’nda domuz gribi virüsü N1H1 influenza grip A arandı.Sağlık İl Müdürü Mehmet Bakar, hastadaki bulguların bademcik iltihabına da benzediğini ancak tedbiren domuz gribi açısından değerlendirildiğini söyledi. Şimdiye kadar grip belirtisi gösteren İstanbul’da 4 hastadan alınan örneklerin araştırıldığını ancak domuz gribi virüsüne rastlanmadığını belirten Bakar, "Avusturya’dan gelen yolcumuzdaki belirtiler aslında Sağlık Bakanlığı’nın domuz gribi vakası tanımına çok uymuyor. Zaten bademcik iltihabıyla grip belirtileri benzer" dedi.Salık Bakanlığı, hastalığın gelme riskini azaltmak üzere havalimanlarında tedbirlerin sürdürüldüğünü bildirerek Ankara, İstanbul ve Antalya’dan sonra İzmir, Bodrum ve Dalaman’da da domuz gribine karşı 10 sabit ve 1 mobil termal kamera ile hizmet verildiğini açıkladı.