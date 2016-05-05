Havalimanında turiste cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen güvenlik yargılanıyor

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kendisini polis olarak tanıtarak, bir kadın yolcuyu arama bahanesiyle engelli tuvaletine götürüp cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen özel güvenlik görevlisi K.A. hakkında, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı" suçuyla yargılanmasına başlandı.

A., davanın ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmeyerek, yolcunun ayakkabı ve çantasını kontrol ettiğini, ancak fiziksel bir temasının olmadığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Yüksel Koç’un haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Aralık 2015 tarihinde Kopenhag’dan Atatürk Havalimanı’na gelen Irak uyruklu Danimarka pasaportu taşıyan 28 yaşındaki kadın M.B.,’nin, arındırılmış alanda dinlendiği sırada, havaalanında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki K.A.,’nın yanına yaklaşarak kendisini polis olarak tanıttığı yer alırken A.,’nın, pasaportunu ve uçuş kartını istediği M.B.’yi, engelli tuvaletine götürdüğü, kapıyı kilitleyerek üzerini çıkarmasını istediği belirtildi.

Tanık temizlik görevlisi ifade verdi

A.,’nın burada B.’ye cinsel tacizde bulunduğu belirtilen iddianamede, tanık sıfatıyla ifadesi alınan temizlik görevlisinin, K.A.’nın yabancı uyruklu yolcu ile tuvalete gittiklerini, ancak neler olup bittiğini bilmediği yönünde ifade verdiği kaydedildi.

Hakkında, "Kamu görevinin sağladığı nüfusu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıldan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan K.A., Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, suçlamaları kabul etmedi. Müşteki M.B.’nin katılmadığı duruşmada sorgusu yapılan K.A., havaalanında 5 aydır özel güvenlik olarak çalıştığını belirterek, "Olay günü THY yetkilisi ve yer hizmetleri görevlisi bana seslenerek orada bulunan Irak asıllı bir bayanı göstererek ayakkabısından şüphelendiklerini ve kontrol etmemi istediler" dedi.

Kontrol engelliler tuvaletinde yapıldı

Yolcunun bulunduğu yerde ayakkabısını çıkartmasını istediğini belirten K.A., "Çıkartmak üzereyken yer hizmetleri görevlisi ve THY yetkilisi, burada bu şekilde bir aramanın yapılmasının doğru olmadığını söyledikleri için şüpheli bayanı da yanımıza alarak önce kontrol bölmesine onlarla birlikte götürdüm. Ancak kontrol bölmesi dolu olduğundan orada kontrol yapamadık. Yer hizmetleri görevlisi, özürlüler tuvaletini göstererek burada yapılmasını istedi ancak benim kartım özürlüler tuvaletini açamıyordu. Temizlik görevlisi S.A.,’dan yardım istedik, tuvaleti açtı. Yer hizmetleri görevlisi ’ben burada bekliyorum sen kontrolünü yap’ dedi. Kapının ağzında durdum. Bayana ayakkabısını çıkartmasını söyledim o da çıkarttı. Aramızda 1-2 metre mesafe vardı. Ayakkabısında şüpheli bir durum yoktu. Çantasını açmasını istedim. Gözümle içini kontrol ettim yine şüpheli bir durum görmedim. Sonra oradan çıkarak yolcuyu bıraktım. Dokunmam ve elbiselerini çıkartmam söz konusu değil. Fiziksel temasım olmadı. Kapıyı kapatmadım ve kilitlemedim" dedi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.