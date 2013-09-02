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Yaşam

Atatürk Havalimanı'nda bombalı araç paniği

Belçika vatandaşı havalimanında 10 araca çarptı, otomobilde patlayıcı olduğunu öne sürdü

02 Eylül 2013 12:54

İstanbul'da, Belçika uyruklu bir kişi, Atatürk Havalimanı’nda bomba ihbarı yaptığı araçla, emniyet güçlerini alarma geçirdi.

Aslen Türk olduğu öğrenilen Belçika vatandaşı şahıs, yabancı plakalı bir otomobille havalimanında 10 araca çarptıktan sonra, otomobilde patlayıcı olduğunu öne sürerek emniyeti harekete geçirdi.Olay sabah saatlerinde Dış Hatlar Geliş katında meydana geldi. Belçika vatandaşı olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Muhammet E.A., adlı şahsın, patlayıcı yüklü olduğunu iddia ettiği yabancı plakalı otomobille alanda paniğe nedene oldu.

Olay öncesi çok sayıda araca çarparak dış hatlar geliş yönüne giren A., emniyeti alarma geçirdi. Sabah servislerinin yoğun olduğu saatlerde yaşanan olayda, bölgeye çok sayıda terör ve bomba uzmanı ekipler sevk edildi. Dış hatlar geliş katını yaya ve araç trafiğini kapatan ekipler, bölgeyi güvenlik şeridi çekerek emniyete aldı. Bomba uzmanlarınca araç içinde ve çevresinde titiz çalışma yapan emniyet güçleri, şüpheli aracı emniyete ait oto çekicisiyle otoparka kaldırdı.Araçtan çıkarılarak etkisiz hale getirilen Muhammet E.A.’nın, sorgulanmak üzere Atatürk Havalimanı’ndaki polis merkezine götürüldüğü kaydedildi.Saldırganının polisteki ifadesi sürerken, yabancı plakalı otomobilde bomba araması tamamlandığı ve araçta herhangi bir patlayıcı bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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