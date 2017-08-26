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Atatürk Havalimanı’nda bayram yoğunluğu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 10 gün bayram tatilinin başlamasıyla Atatürk Havalimanı’nda yolcu yoğunluğu bugün de devam etti

26 Ağustos 2017 16:35

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 10 gün bayram tatilinin başlamasıyla Atatürk Havalimanı’nda yolcu yoğunluğu bugün de devam etti. Yolcular  havalimanına akın ederken, dün Atatürk Havalimanı’nın 202 bin yolcuya hizmet verdiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, “25 Ağustos Cuma günü havalimanlarımızda hareketlilik vardı. AHL\'de 202 bin yolcuya hizmet verildi, 1495 uçak trafiği oldu. Aynı gün Antalya Havalimanı\'nda 793 uçak iniş kalkış yaptı, 131 bin 173 yolcuya hizmet verildi. Havalimanlarımızda tatil müddetince misafirlerimize 24 saat esasına göre en iyi hizmeti verebilmek için tüm önlemler alınmış durumda” dedi

(FOTOĞRAF)

 

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