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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA "GÜVEN HUZUR" DENETİMLERİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda "Huzur Güven" denetimleri yapıldı

30 Nisan 2018 19:17

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda \"Huzur Güven\" denetimleri yapıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nün çeşitli birimlerinden ekipler, de Atatürk Havalimanı\'nda da, \"Huzur Güven\" denetimleri yaptı. Ekipler, İç Hatlar Gidiş Terminali\'nde araçları durdurarak aramalar yaparken araçta bulunan yolcuların GBT kontrolleri de yapıldı. Bu arada aramalara narkotik köpekleri de katıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin araçları durdurması
-Yolculara yapılan GBT kontrolü
-Üst aramaları
-Araç içi aramalar
-Narkotik köpeği aramaları
-detay görüntüler  
 

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