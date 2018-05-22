Atatürk Havalimanı'nda 100 bin liralık kaçak sigara yakalandı!

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 7 yolcunun valizinde piyasa değeri 100 bin lira olan 10 bin paket kaçak sigara bulundu.

Irak’ın Erbil kentinden uçakla Türkiye’ye gelen bir grup yolcu, havalimanında takip edildi. Yapılan takip sonrası Atatürk Havalimanı Gümrük ekipleri, yolcuların yanlarında bulunan 12 adet valizi X-RAY kontrol cihazına soktu. Yapılan kontrollerde valizlerin içerisinde piyasa değeri 100 bin lira olan 10 bin paket kaçak sigara olduğu belirlendi.

Türkiye’ye kaçak yolla sigara sokmak isteyen A.A ve beraberindeki 6 kişi, işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. A.A, ilk ifadesinde beraberindeki diğer yolcuları kurye olarak kullandığını ve aile süsü verdiğini söylediği öğrenildi. (DHA)