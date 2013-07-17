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Ekonomi

Atatürk Havalimanı zamanında kalkış konusunda kırmızı listede

Uçuşların en dakik olduğu ülkeler açıklandı. Atatürk Havalimanı bu oranlarla araştırmada değerlendirilen 35 uluslararası havalimanı arasında ancak 33'üncü olabildi

17 Temmuz 2013 18:39

FlightStats şirketinin yaptığı ve uluslararası havalimanlarındaki zamanında kalkış oranlarını inceleyen araştırmada Atatürk Havalimanı sınıfta kaldı.

Hürriyet Planet'te yer alan habere göre, 1 Haziran-30 Haziran 2013 tarihleri arasındaki uçuşlar üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre Atatürk Havalimanı'ndan bu dönemde kalkış yapan 15 bin 492 uçaktan sadece yüzde 38,02'sinin zamanında kalktı.

15-29 dakika arası gecikenlerin oranı yüzde 40,91, 30-44 dakika arası gecikenlerin oranı yüzde 15,16, 45 dakikadan fazla gecikenlerin oranı ise yüzde 5,92 oldu.

Söz konusu dönemde uçuşların yüzde 0,32'si iptal edilirken başka bir havalimanına yönlendirilen uçuş olmadı.

Atatürk Havalimanı bu oranlarla araştırmada değerlendirilen 35 uluslararası havalimanı arasında ancak 33'üncü olabildi.

Listede Atatürk Havalimanı'ndan sonra Şanghay ve Pekin havalimanları yer alıyor.

Uçuşların en dakik olduğu ülke ise açık ara farkla Japonya. Listenin ilk iki sırasında Tokyo'dan iki havalimanı var.

Tokyo'yu Amsterdam, Münih ve Seattle takip ediyor.

 

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