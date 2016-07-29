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Atatürk Havalimanı yetkilileri: Havalimanına gelmek için toplu taşıma araçlarını kullanın

Bombalı saldırı ve darbe girişimi sonrasında havalimanında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

29 Temmuz 2016 16:52

Atatürk Havalimanı'nda güvenlik önlemlerinin arttırılması nedeniyle yetkililer yolcuların havalimanına gelmek için toplu taşıma araçlarını kullanmasını öneriyor. Ayrıca bazı havacılık şirketleri de internet sitelerinde yolcuların uçuştan en az 3 saat önce havalimanında olacak şekilde yola çıkmalarını istiyor.

DHA'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı’na geliş yolunda bu sabah yaşanan yoğun trafiğin E-5 ve TEM bağlantı yollarına kadar uzaması üzerine birçok yolcu ve çalışan, araçlardan inip yürümek zorunda kaldı. Bombalı saldırı ve ardından yaşanan darbe girişimi nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çekildiğini belirten yetkililer, yolcuların toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini öneriyor.

Havalimanı araç girişinde polis, trafiğin içinde gözlem yaparak kontrol ettikten sonra ana giriş kapısında şüpheli araçları ve kişileri durdurarak arıyor. Bu nedenle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Yetkililer, yoluculara uçuşlarını kaçırmamaları için ya toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını ya da uçuştan en az 3 saat önce havalimanında olacak şekilde yola çıkmalarını öneriliyor.

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