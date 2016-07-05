Atatürk Havalimanı saldırısında 17 şüpheliye daha tutuklama

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen ve 47 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 11'i yabancı uyruklu 17 kişi, emniyet işlemlerinin ardından dün Bakırköy Adalet Sarayı'na çıkarıldılar. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Ahmet Demirhüyük, iki zanlıyı ifadesini aldıktan sonra, 15 zanlıyı ise dosya üzerinden “Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti.

Şüpheliler Seyhun Ali A., Ahmet K., Cengizhan Ç., Halil D., Ahmet D. ve Eyüp D. ile Rusya vatandaşları Murad M., Smail M., Bilal A., Ramazan I., Adam R., Smail A., Gulmakhmad S., Kamil D., Smail A., Gadjimed A. ve Edelkhan I.'nın sorgusu gece 24.00'a kadar sürdü. Şüphelilerden Seyhun Ali A.’nın, mahkemedeki sorgusunda örgüt üyeliği suçlamasının aksine mahallesindeki gençleri örgüte katılmalarını engellemeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

Canlı bombayı tanıdığı iddiasını kabul etmedi

Şüphelilerden Kamil D.’nin, sorgusunda canlı bomba olarak tespit edilen Rakhim Bulgarov'u tanımadığını iddia ederek, "Kendisi ile hiç görüşmedim ve tanımıyorum. Özel güvenlik görevlisinin teşhisini kabul etmiyorum, bu kişi ile kalmış olduğum siteye gitmedim. Bizim kaldığımız evde insanlar sürekli değişiyordu. Belki gelip kalmış olabilir. Fakat ben kendisini tanımıyorum. Kapıda özel güvenlik görevlileri dahi sürekli değişiyordu. Ben onları dahi tanımıyorum" dediği belirtildi.

“Ben teröristin o evde olacağını zannetmiyordum”

Şüphelilerden Smail A.’nın da ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Ben o evde 3-4 kişi kalacak rahat yaşarım diye düşünmüştüm, ancak çok kalabalık oldu. Ben o evin tehlikeli bir ev olduğunu bilmiyordum, kendi odamda Kur'an okurum diye düşünüyordum. Ben teröristin orada, o evde olacağını zannetmiyordum. Polis bizi yakaladığında bu evde daha önceden teröristlerin kaldığını söyledi, ancak biz bilmiyorduk. Yanlış zamanda o evde bulunmuşum" dediği öğrenildi.

“DEAŞ fikirlerini öğrendim, kendileri ile bir fikir bağım oldu”

Şüphelilerden Cengizhan Ç.’nin, IŞİD'in görüşlerini benimsediğini belirterek, "Kendilerini takip ediyordum. Facebook ortamında takip ettiğim, İslami diye beğendiğim guruplar vardır. Bu nedenle DEAŞ fikirlerini öğrendim, kendileri ile bir fikir bağım oldu, savundukları şeylere inandım. Sonra Suriye'ye gitmeye karar verdim. Ancak Şanlıurfa Akçakale'den İstanbul'a geri döndüm. Bu yolculuğu tek başıma Ramazan ayı başında yaptım. Şüphelilerden Seyhun Ali A. ile 2 ay önce tanıştım. O bana onların İslami açıdan yaptıklarının yanlış olduğunu, boğarak ve yakarak öldürdüklerini, bunun İslami olmadığını, gitme diyerek tavır koydu" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili gözaltındaki 13 kişi tutuklandı

Ahmet D’nin ise çatı katında bulunan silah, tabanca ve susturucuların kendisine ait olmadığını öne sürerek, "Oturduğum yer Sultangazi ilçesidir, her çeşit insan bulunmaktadır. Kimin koyduğunu bilmiyorum. Başkaları koymuş olabilir. Oturduğum semt iyi bir muhit değildir" dediği öğrenildi. Diğer şüpheliler de suçlamaları kabul etmedi.

17'si de 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandılar

Mahkeme, gece 24.00'te biten sorgulamaların ardından kararını açıklamak için ara verdi. 1.5 saatlik aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun niteliği, olay yeri inceleme krokileri, kriminal polis laboratuarı raporları, HTS kayıtları, telefon ve diğer bilişim — bilgi depolama araçlarına ilişkin inceleme tutanakları, kamera görüntülerini inceleme ve değerlendirme tutanakları, teşhis tutanakları, tutuklama tedbirinin atılı suça orantılı oluşu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalışı ve suçun CMK 100 / 3 maddesi kapsamındaki katalog suçlardan oluşunu gerekçe göstererek tüm şüphelileri "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Tutuklu sayısı 30'a yükseldi

Soruşturma kapsamında önceki gün de 13 kişi, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Kasten öldürmeye iştirak' suçlarından tutuklanmışlardı. Tutuklu sayısı 17 şüphelinin tutuklanmasının ardından 30'a yükseldi.