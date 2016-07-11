Atatürk Havalimanı saldırısına ilişkin 7 kişi daha tutuklandı

Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheli, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 7 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan toplam 30 şüpheli önceki günlerde mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklanan son 7 kişiyle birlikte sayı 37'ye çıktı.