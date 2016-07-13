T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk Havalimanı saldırısı zanlısı: Geçmişte Ülkü ve Alperen Ocakları’nda faaliyetlerim oldu; suçlu değilim!

"Canlı bombaların hiçbirini tanımıyorum"

13 Temmuz 2016 22:20

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin tutuklanan Rıza C. savcılık ifadesinde ''Geçmişte Ülkü ve Alperen ocaklarında faaliyetlerim oldu. Ben Atatürk Havalimanı saldırını gerçekleştirdiği iddia edilen canlı bombaların hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir zaman yüz yüze gelmedim” dedi. 

Şüphelilerden Rıza C, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde susma hakkını kullanmıştı. Rıza C, 3 Temmuz 2016 tarihindeki Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki savcılık sorgusunda ise suçlamaları kabul etmedi.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre, canlı bomba saldırısını gerçekleştirenlerden biriyle görüşülen ankesörlü telefon kartının aracında bulunmasına ilişkin iddia üzerine şüpheli Rıza C, ''Cep telefonumun şarjı bitmişti. Kartı sokarken ankesörlü telefonun içinde bir kart buldum. Bu kartı takarak arama yapmadım. Öylece aracının içinde kaldı, bahse konu kart bana ait değildir'' dedi.

 

“Canlı bombalarla tanışmadım”

 

Rıza C. savcılık sorgusunda, hakkındaki iddialarla ilgili olarak şunları söyledi: ''Ben kendim emlak, inşaat işiyle meşgulüm. Şüpheli Selman S. ile iş yaparız. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'dayım. İllegal yollardan yurtdışına çıkışım yoktur. Geçmişte Ülkü ve Alperen ocaklarında faaliyetlerim oldu. Ben Atatürk Havalimanı saldırını gerçekleştirdiği iddia edilen canlı bombaların hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir zaman yüz yüze gelmedim. Beni Pendik'te ziyarete gelmediler. Şahıslarla ben görüşmedim. Pendik'e niçin geldiklerini bilmem. Canlı bombaların hiçbiriyle tanışmadım, yüz yüze gelmedim. Herhangi bir yardımda bulunmadım. Saldırıda bulunanlara refakat etmedim.''

Şüpheli Rıza C, olay günü Bakırköy'de iş yaptığı Selman S'nin yanına gittiğini anlatarak, "Oradaki inşaatta beraber iftar açtık. 1.5 saat kadar kaldım. Daha sonra Pendik'e gittim. Saldırıyı daha sonra duydum'' dedi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden sadece 9 kişiyi tanıdığını belirten şüpheli, ''IŞİD terör örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktur. Ancak Enver A, Suriye'ye gidip geldiği için birkaç ay beni gözaltına almışlardı. Suçlamaları kabul etmiyorum'' şeklinde konuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan toplam 37 şüpheliden 20'si 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'tasarlayarak adam öldürmeye iştirak' suçlarından, 17'si ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanmıştı.

Şüphelilerden 15'inin Türk vatandaşı, 21'inin yabancı uyruklu, birinin ise Çeçenistan doğumlu haymatlos (vatansız) olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

Atatürk Havalimanısaldırısızanlıülkü ocakları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24