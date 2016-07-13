Atatürk Havalimanı saldırısı zanlısı: Geçmişte Ülkü ve Alperen Ocakları’nda faaliyetlerim oldu; suçlu değilim!

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin tutuklanan Rıza C. savcılık ifadesinde ''Geçmişte Ülkü ve Alperen ocaklarında faaliyetlerim oldu. Ben Atatürk Havalimanı saldırını gerçekleştirdiği iddia edilen canlı bombaların hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir zaman yüz yüze gelmedim” dedi.

Şüphelilerden Rıza C, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde susma hakkını kullanmıştı. Rıza C, 3 Temmuz 2016 tarihindeki Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki savcılık sorgusunda ise suçlamaları kabul etmedi.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre, canlı bomba saldırısını gerçekleştirenlerden biriyle görüşülen ankesörlü telefon kartının aracında bulunmasına ilişkin iddia üzerine şüpheli Rıza C, ''Cep telefonumun şarjı bitmişti. Kartı sokarken ankesörlü telefonun içinde bir kart buldum. Bu kartı takarak arama yapmadım. Öylece aracının içinde kaldı, bahse konu kart bana ait değildir'' dedi.

“Canlı bombalarla tanışmadım”

Rıza C. savcılık sorgusunda, hakkındaki iddialarla ilgili olarak şunları söyledi: ''Ben kendim emlak, inşaat işiyle meşgulüm. Şüpheli Selman S. ile iş yaparız. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'dayım. İllegal yollardan yurtdışına çıkışım yoktur. Geçmişte Ülkü ve Alperen ocaklarında faaliyetlerim oldu. Ben Atatürk Havalimanı saldırını gerçekleştirdiği iddia edilen canlı bombaların hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir zaman yüz yüze gelmedim. Beni Pendik'te ziyarete gelmediler. Şahıslarla ben görüşmedim. Pendik'e niçin geldiklerini bilmem. Canlı bombaların hiçbiriyle tanışmadım, yüz yüze gelmedim. Herhangi bir yardımda bulunmadım. Saldırıda bulunanlara refakat etmedim.''

Şüpheli Rıza C, olay günü Bakırköy'de iş yaptığı Selman S'nin yanına gittiğini anlatarak, "Oradaki inşaatta beraber iftar açtık. 1.5 saat kadar kaldım. Daha sonra Pendik'e gittim. Saldırıyı daha sonra duydum'' dedi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden sadece 9 kişiyi tanıdığını belirten şüpheli, ''IŞİD terör örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktur. Ancak Enver A, Suriye'ye gidip geldiği için birkaç ay beni gözaltına almışlardı. Suçlamaları kabul etmiyorum'' şeklinde konuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan toplam 37 şüpheliden 20'si 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'tasarlayarak adam öldürmeye iştirak' suçlarından, 17'si ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanmıştı.

Şüphelilerden 15'inin Türk vatandaşı, 21'inin yabancı uyruklu, birinin ise Çeçenistan doğumlu haymatlos (vatansız) olduğu öğrenildi.