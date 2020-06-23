Atatürk Havalimanı'na komşu olan polis okulu arsasına 1.5 milyarlık proje

Atatürk Havalimanı’na komşu polis okulu arsası için son karar verildi. Arsa sahibi Emlak Konut GYO bu alanda 180 konut ve 60 villalık bir proje hayata geçirecek. İnşaat tamamlandığında projenin değeri yaklaşık 1.5 milyar lira olacak.

İstanbul’un en değerli lokasyonlarından birinde yer alan ‘Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi’ arazisinin akıbeti belli oldu. Atatürk Havalimanı’na komşu, Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi’ndeki arsa 2 defa gelir paylaşım modeliyle mülk sahibi Emlak Konut GYO tarafından ihaleye çıkmış, her iki ihale de istenen değeri bulmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Bir dönem inşaat firmalarının kıyasıya yarıştığı alan için son sözü arsa sahibi Emlak Konut GYO söyledi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre Emlak Konut GYO’nun bu arsa için yaptırdığı değerleme raporu ocak ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda paylaşıldı. Rapora göre proje tamamlandığında değeri 1 milyar 456 milyon lirayı bulacak. Bölgedeki diğer arsa ve projelerle kıyaslamalara da yer verilen rapora göre projede dükkanlarda metrekare fiyatı ortalama 25 bin lira, konutlarda 18 bin lira olacak. İptal edilen ihale ilanlarında yer alan bilgilere göre de arazinin 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olarak ayrıldı. 68 bin metrekarelik arsaya 53 bin metrekare inşaat yapılacak. Yükseklik sınırı kota bağlı olarak 3 ve 4 kat olarak kademelendirilecek.

1978 yılından beri polis eğitim merkezi olarak kullanılan arazi, mart 2015’te Maliye Hazinesi mülkiyetinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetine geçmiş, mayıs 2017’de ise TOKİ ile imzalanan protokolle Emlak Konut GYO’ya satılmıştı.