'Atatürk Havalimanı kapanabilir'

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı Murat Ersoy, 3. havalimanının devreye girmesiyle Atatürk Havalimanı'nın kapatilabileceğini söyledi.

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği ve Atlasjet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, üçüncü havalimanı projesini değerlendirdi.

Havalimanı için adres olarak Terkos Gölü çevresinin seçilmesinin uygun olduğunu söyleyen Ersoy, yeni havalimanı devreye girdiğinde Atatürk Havalimanı'nın atıl konuma düşeceğini söyledi.

Ersoy, "İki tane birbirine yakın havalimanında aynı anda iniş kalkış yaptıramazsınız, hava trafiğini organize edemezsiniz. Bu durum kapasite artışını negatif etkileyeceği için çok büyük bir ihtimalle Atatürk Havalimanı atıl konumuna düşecek" dedi.

Ersoy, Atatürk Havalimanı'nın özel uçuşlar için kullanılabileceğini ya da kentsel dönüşüm kapsamında modern bir yerleşim yeri haline getirilebileceğini belirtti.

Bilet fiyatları inebilir

Ersoy, üçüncü havalimanıyla ilk etapta trafiğin iki misli artacağını belirterek yeni havayolu şirketlerinin kurulacağını öngördü.

Uluslararası havayollarının İstanbul'a seferlerini artıracağını kaydeden Ersoy, büyük oyuncuların Türkiye'de yatırım yapabileceğini ve bu durumun tüketiciye fiyat açısından olumlu yansımaları olabileceğini söyledi. (Burcu Göksüzoğlu/ CNBC-e)