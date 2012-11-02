T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Atatürk Havalimanı kapanabilir'

Havalimanı için adres olarak Terkos Gölü çevresinin seçilmesinin uygun olduğunu söyleyen Ersoy, yeni havalimanı devreye girdiğinde Atatürk Havalimanı'nın atıl konuma düşeceğini söyledi.

02 Kasım 2012 16:19

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı Murat Ersoy, 3. havalimanının devreye girmesiyle Atatürk Havalimanı'nın kapatilabileceğini söyledi.

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği ve Atlasjet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, üçüncü havalimanı projesini değerlendirdi.

Havalimanı için adres olarak Terkos Gölü çevresinin seçilmesinin uygun olduğunu söyleyen Ersoy, yeni havalimanı devreye girdiğinde Atatürk Havalimanı'nın atıl konuma düşeceğini söyledi.

Ersoy, "İki tane birbirine yakın havalimanında aynı anda iniş kalkış yaptıramazsınız, hava trafiğini organize edemezsiniz. Bu durum kapasite artışını negatif etkileyeceği için çok büyük bir ihtimalle Atatürk Havalimanı atıl konumuna düşecek" dedi.

Ersoy, Atatürk Havalimanı'nın özel uçuşlar için kullanılabileceğini ya da kentsel dönüşüm kapsamında modern bir yerleşim yeri haline getirilebileceğini belirtti.

 

Bilet fiyatları inebilir

 

Ersoy, üçüncü havalimanıyla ilk etapta trafiğin iki misli artacağını belirterek yeni havayolu şirketlerinin kurulacağını öngördü.

Uluslararası havayollarının İstanbul'a seferlerini artıracağını kaydeden Ersoy, büyük oyuncuların Türkiye'de yatırım yapabileceğini ve bu durumun tüketiciye fiyat açısından olumlu yansımaları olabileceğini söyledi. (Burcu Göksüzoğlu/ CNBC-e)

ETİKETLER

atatürk havalimanıkapanabilirterkos gölüdevreye girmesimurat ersoy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24