-Atatürk Havalimanı apronundaki kazada sürücü serbest İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Atatürk Havalimanı apronunda kardan ayağı kayıp yere düşen güvenlik çalışanı Merve Alçayır'ın de-icing aracıyla üzerinden geçtiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Hüseyin S, serbest bırakıldı. Çelebi Hava Servisi güvenlik çalışanı Merve Alçayır'ın dün buzlu zeminde ayağı kayarak yere düşmesi sonucu aynı şirkete ait de-icing aracının altında kalmasına ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü Hüseyin S, sevk edildiği Bakırköy Adliyesinde savcılıkça sorgulandı. Hüseyin S, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.