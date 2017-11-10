Atatürk hakkında skandal paylaşım: Herkesi helaya davet ediyorum!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yılında, törenlerle anılırken sosyal medyada Abdulmuttalip Coşkun isimli bir Twitter hesabından Atatürk ve 10 Kasım hakkında skandal bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyada tepkiyle karşılanan paylaşımda, "Zulüm 1938'de son buldu. 09.05'de herkesi helaya davet ediyorum" ifadesi yer aldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Kendisini Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Beylikdüzü Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak tanıtan Coşkun, "Zulüm 1938'de son buldu. 09.05'de herkesi helaya davet ediyorum. Görsünler nasıl siren çalınır" ifadelerini tweet attı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu ifadelerin ardından Abdulmuttalip Coşkun, Twitter profilinden TÜGVA üyesi olduğu bilgisini sildi. Hesabını da kilitleyen Coşkun tweetlerinin görülmesini engelledi.

Coşkun'un, 3 Aralık 2015'te de, "Bu ölümsüz lider Atatürk hakkında vedat ile arasında cinsel münasebet varmış öyle diyorlar doğru mu acaba" ifadesini paylaştığı da ortaya çıktı.