Atatürk fularlı ziyaretçi TBMM'ye alınmadı mı?

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Atatürk baskılı fular takan bir vatandaşın TBMM’ye girişinin engellendiğine ilişkin iddiasını soru önergesi yaptı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Güler, “Meclis Dikmen kapısında görev yapan polislerimiz tarafından, bir tarafında Atatürk baskılı fotoğraf diğer tarafında da ‘Milletin istiklalini, yine milletin azim kararı kurtaracaktır!’ sözlerinin yazıldığı fular işaret edilerek ‘siyasi simge ve sembol içeren obje’ gerekçesiyle ya fuları çıkarması ya da Meclise girmemesi telkin edilmiştir” dedi.

Ziyaretçisinin, telefonla arayarak durumdan haberdar ettiğini söyleyen Güler’in, Çiçek’e yönelttiği sorular şöyle:



-Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Meclis yerleşkesine Atatürk baskılı nesnelerle girişi yasaklayan herhangi bir düzenleme var mıdır ve olabilir mi?

-Yazılı ya da sözlü hiçbir talimat söz konusu değil ise adı geçen yerdeki görevli personelin bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz ve ne gibi işlem yapmayı düşünüyorsunuz?

-Bugüne kadar giriş kapılarında Mustafa Kemal ATATÜRK’ün fotoğrafının ve sözlerinin yer aldığı “siyasi simge” olarak değerlendirilerek TBMM’ye alınmayan kayda geçen başka olay var mıdır?

-“Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözünün TBMM’ye giremeyecek ‘suç unsuru’ sayılması düşünüldüğünde Ulu Önder Atatürk’e ait olan Meclis Genel Kurulu’nda yazan ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ sözlerini nasıl değerlendirmek gerekir?