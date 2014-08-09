'Atatürk' filminde Latife Hanım ve İnönü de belli oldu

İngiltere’de yaşayan Türk yapımcı Faud Kavur’un İngiliz – Macar ortak yapımı “Atatürk” filminin kadrosu belli oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ü Jack Fox’un canlandıracağı filmde Latife Hanım’ı Daisy Bevan oynarken İsmet İnönü’yü Julian Rhind Tutt oynayacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Faud Kavur’un senaryosunu 5 yılda tamamladığı, çekimlerine Eylül ayında başlanacak “Atatürk” filminin kadrosunda yer alacak oyuncuları Moon Life dergisi açıkladı. Başrolü İngiliz sinemasının genç yeteneklerinden Jack Fox’un üstlendiği filmde Latife Hanım’ı bir bölümü Türkiye’de çekilen “Ocak Ayının İki Yüzü” filminde de rol alan İngiliz oyuncu Daisy Bevan oynayacak. Merakla beklenen “Atatürk” projesinde ilginç bir tesadüf de var. Jack Fox, Ayşegül Ekinci’ye verdiği röportajda anneannesinin Atatürk’ün öğretmeni olduğunu söyledi. Fox “Atatürk’ün kaderimde olduğuna inanıyorum. Anneannemin Atatürk’ün evinde kaldığını ve ona İngilizce öğrettiğini bizzat annemden duydum. Bu kader değil de ne?” şeklinde konuştu.