Atatürk'e hakaretten hakkında soruşturma açılan Yılmaz Özdil: Korkacağımızı düşünen ve zorlamayla böylesine eğilip bükülen hukuka beş kelime bile israf

Yılmaz Özdil hakkında "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlamasıyla Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. “Atatürkçüler Atatürk'e hakaret etmezler" diyerek suçlamayı tek cümlelik savunmayla reddeden Özdil, bugünkü yazısında, “Uzuuun bir ifade verdim, dört kelime, korkacağımızı düşünen ve zorlamayla böylesine eğilip bükülen hukuka beş kelime bile israf" diye yazdı.

“Talimatla adliyeye çağırıldım iyi mi” diyen Özdil, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

TIKLAYIN - "Atatürk'ün hatırasına hakaret"ten ifade veren Yılmaz Özdil'den tek cümlelik savunma