Atatürk’e hakaret etmiş, FETÖ'yü övmüştü; belediye iştirakinde yönetim kurulu üyeliği sürüyor

Sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden ve FETÖ’yü öven Adana Yüreğir Belediyesi’nde iki müdürlük görevini birden yürüten Osman Nuri Ünsal hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonrası görevlerinden el çektirildiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, resmi kayıtlarda Ünsal’ın belediyeye ait Yüreğir İmar AŞ şirketinde yönetim kurulu üyeliği devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Göstermelik soruşturma başlatıldı. Ancak iki yıldır belediye şirketinde yönetici. Neden hâlâ görevde? Ata’mıza hakaret edenler cezasız kalıyor. Bu durum da Atatürk düşmanlarını cesaretlendiriyor’’ dedi.

CHP’li Bulut, “Görevden almaya ilişkin belediyeden yapılan resmi bir açıklama yok. Öte yandan Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Ünsal yaklaşık iki yıldır belediyeye ait Yüreğir İmar AŞ adlı şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Aynı kayıtlara göre, görev süresinin dolmasına da yaklaşık 6 ay var. Kamuoyu adına, Yüreğir Belediye Belediye Başkanı’na soruyorum, FETÖ artığı bu şahıs, iddia edildiği gibi müdürlük görevlerinden alındı mı? Yüreğir İmar AŞ’deki görevine devam edecek mi? Yoksa şirketten ‘huzur hakkı’ adı altında çift maaş almaya devam mı ediyor?” diye sordu.