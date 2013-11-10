Atatürk canlandırması 150 bin İzmirliyi Körfez'e topladı

Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan'ın projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, 22 metrelik tekne üzerine yerleştirilen projeksiyon makinesiyle oluşturan hareketli su perdesinde, at üzerinde Atatürk canlandırması yapıldı. Üçkuyular'dan hareket eden Atatürk görseli deniz üzerinden Gündoğdu Meydanı'na at sürdü, 150 bin İzmirlinin akın ettiği kıyı şeridinde gösteri ilgiyle izledi.

Dilek balonları uçuruldu

Teknenin kıyı şeridinden geçmesini bekleyen bazı İzmirliler dilek balonları uçurdu. Aileler yüzlerce dilek balonunu gökyüzüne bıraktı. Chopper kulüpleri ve bisikletçiler de kıyı bandında Atatürk görselinin geçmesini bekleyen İzmirlilere, görsel şovlar hazırladı. Yapılan gösteriler İzmirlilerden yoğun alkış alırken sık sık, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı duyuldu.

''Kızlı-erkekli toplanmışsınız' derdi'

Atatürk görselinin Gündoğdu Meynadı'na yaklaşmasının ardından sahneye çıkan Hakan Tartan yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Biz İzmiriz, Atatürk'ü farklı severiz. Bu yılda Ulu Önder Atatürk Üçkuyular'dan yola çıktı ta Gündoğdu Meydanı'na kadar bütün sahili katederek bizlere geldi. Bize sevgisini inancını dile getirdi. Canlanabilseydi, şöyle karşımıza gelseydi diyecekti ki; 'Sevgili izmirliler kızlı erkekli yine toplanmışsınız bu meydanda' Cumhuriyete ulu önder Atatürk'e demokrasimize ve geleceğimize sahip çıktığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Aşk olsun size İzmirliler aşk olsun size İzmirliler."

Hakan Tartan'ın alkışlarla sahneden inmesinin ardından sahne alan 45 kişilik Boğaziçi Cazz korosu, meydanı dolduran binlerce İzmirli'ye, Atatürk'ün sevdiği türkü ve şarkıları çaldı.