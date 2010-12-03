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Yaşam

ATATÜRK BÜSTÜ YERE DÜŞÜRÜLDÜ, DÜĞÜN YARIDA KALDI BERGAMA (A.A)

03 Aralık 2010 13:03

-ATATÜRK BÜSTÜ YERE DÜŞÜRÜLDÜ, DÜĞÜN YARIDA KALDI BERGAMA (A.A) - 03.12.2010 - İzmir'in Bergama ilçesi, Göçbeyli beldesine bağlı Alibeyli köyünde, düğün salonunun hemen yanındaki ilköğretim okulu bahçesindeki Atatürk büstü, düğüne gelen iki çocuk tarafından yere düşürüldü. Duruma köylüler tepki gösterince, düğün yarıda kaldı. Alibeyli köyündeki Düğün Salonu'nda düzenlenen evlenme töreni sırasında, salonun hemen yanındaki ilköğretim okulunun bahçesinde bulunan Atatürk büstü, düğün için Yayakent köyünden davetli olarak gelen iki çocuk tarafından bilinmeyen bir şekilde kaidesinden yere düşürüldü.  Büstün yere düşürüldüğünü fark eden bazı köylüler, duruma tepki gösterdi. Öfkelenen köylüler, Alibeyli Köyü Muhtarı Hüseyin Ali Yaşin ile olayın bildirilmesi üzerine köye gelen jandarma ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirildi. Yaşanan olay üzerine davetlilerin köyden ayrılmasıyla düğün yarıda kaldı. Alibeyli Köyü Muhtarı Hüseyin Ali Yaşin, okul bahçesindeki Atatürk büstünün oğlan eviyle birlikte Yayakent beldesinden gelen 2 çocuk tarafından yere düşürüldüğünü anlattı. Yaşin, olayı duyan kahvedeki köylülerin duruma tepki göstererek, düğünün yapıldığı salona gitmek istediklerini, onları kendisinin ve jandarma ekiplerinin engellediğini söyledi. Olaya duyulan tepki üzerine büstü düşürdüğü iddia edilen çocukların korkup kaçtığını, davetlilerin de salondan ayrıldığı için düğünün yarıda kaldığını anlatan Yaşin, ''Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yere düşürülen Atatürk büstü zarar görmediği için yerden kaldırılıp tekrar yerine monte edildi'' dedi.

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