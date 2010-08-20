-ATATÜRK BULVARI TRAFİĞE KAPATILACAK ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışması nedeniyle Atatürk Bulvarından Kızılay Meydanı'na geliş yönü ile Kızılay Meydanı arasının yarın 15 saat süreyle kısmi olarak trafiğe kapatılacağını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, başkent yollarının, modern ve yepyeni asfaltlarla kaplanmaya devam ettiği belirtildi. Fen işleri ekiplerinin başkentlileri mağdur etmemek için trafik yoğunluğunun azaldığı tatil günlerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığı kaydedilen açıklamada, asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle yarın Atatürk Bulvarı'nın Çankaya'dan Kızılay'a geliş yönünde Rixos Oteli önü ile Kızılay Meydanı arasında kalan yolun 05.00-20.00 saatleri arasında kısmi olarak trafiğe kapatılacağı ifade edildi. Açıklamada, çalışma süresince sürücülerin, yönlendirme levhalarını takip ederek alternatif güzergahları kullanabileceği ifade edildi. -KONYA YOLUNDAKİ ÇALIŞMALAR- Ankara genelinde başlatılan asfalt seferberliği kapsamında Konya Yolu'ndaki asfalt serim çalışmaları nedeniyle 22 Ağustos-26 Ağustos tarihleri arasında 08.00 ile 20.00 saatleri arasında Ankara'ya geliş yönündeki çevre yolu köprüsü ile Dikmen Kavşağı arasında kalan bölümün trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, trafik akışının karşı şeritten çift yönlü olarak sağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, Eskişehir yolundaki kazı ve asfalt kaplama çalışmalarının devam ettiğini belirtilerek, bu kapsamda Eskişehir yolunun Ankara'ya geliş yönündeki çalışmalar nedeniyle trafik akışın iki şerit üzerinden sorunsuz bir şekilde sağlandığı ifade edildi.