'Atatürk bir hatıra değil'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, "Ulusal birlik içinde, mutlu ve güvenli bir şekilde ulusumuzu geleceğin uygar dünyasına taşıyan Büyük Önderimizi, kalplerimizde bir hatıra gibi değil, düşüncelerimize yön veren canlı bir gerçek olarak yaşatıyoruz" dedi.



Orgeneral Başbuğ, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:



"'Türk ordularının ebedi Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve dünyanın gıpta ettiği eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü, maddi varlığının aramızdan ayrılışının 71'inci yıl dönümünde bir kez daha özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Engin düşünceleriyle bağımsızlığın, ulusal birliğin, bölünmez bütünlüğün, mutlu bir vatandaşlık ülküsünün ve barış içinde bir dünya düzeninin bayraklaşan ismi olan Ulu Önderimizin izinde olmayı büyük bir onur ve gurur vesilesi sayıyoruz.



Hedef olarak gösterdiği yolda, zamanın ve katılaşmış düşüncelerin kalıplarına takılmadan ilerleyebilmek için bilim ve akıl esasları üzerine kurduğu düşünce sisteminden güç ve ilham alıyoruz. Bu nedenle, ulusal birlik içinde, mutlu ve güvenli bir şekilde ulusumuzu geleceğin uygar dünyasına taşıyan Büyük Önderimizi kalplerimizde bir hatıra gibi değil, düşüncelerimize yön veren canlı bir gerçek olarak yaşatıyoruz.



Bir 10 Kasım günü maddi varlığıyla aramızdan ayrılan Atatürk'ün, düşünceleri ve bu düşüncelerinin hayat bulduğu ilke ve devrimleriyle dünya durdukça yüce ulusumuzun rehberi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Ebedi Başkomutanımız Atatürk, insanlığa ışık ve hayat kaynağı olmaya devam eden düşüncelerinle aydınlattığın yolda kararlılıkla ilerlemeyi şeref sayan ve Atatürkçü Düşünce Sisteminin özünde bulunan dinamizmin etkisiyle çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman olduğu gibi yüce ulusunun hizmetindedir.



Ulusumuzun güvenine layık bir şekilde ve güçlü ordunun güçlü Türkiye demek olduğu bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğimize manevi huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Ruhun şad olsun. Huzur içinde yat."