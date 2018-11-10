Atatürk, Bingöl ve Diyarbakır'da anıldı (2)

TUNCELİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli\'de törenlerle anıldı. Tunceli Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunma törenine, Vali Tuncay Sonel, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Garnizon Komutanı Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumunun ardından, Ulu Önder\'in hayatını kaybettiği saat 09.05\'te çalan siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki programın ardından, Kültür Merkezi\'nde devam eden anma etkinliğinde, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk\'ün yaşama veda ettiği son anlarını anlatan kısa film gösteriminden sonra sevdiği türküler seslendirildi. Anma töreni, düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.

ELAZIĞ

Elazığ\'da ise Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma etkinlikleri kapsamında öğretmenevinde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ, protokol üyeleri, daire müdürleri, gaziler, askeri erkân, emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Kaldırım, Korgenaral Erbaş ve Belediye Başkan Vekili Dumandağ\'ın Atatürk Anıtı\'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından tören sona erdi.



Ferit DEMİR-Erkan BAY/TUNCELİ-ELAZIĞ, (DHA)



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