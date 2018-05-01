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"Atatürk, başkanlık sistemi padişahlıkla eşdeğer olduğu için cumhuriyeti seçti” dediği iddia edilen müftü yardımcısı açığa alındı

"Padişahlığı yıkmışız artık 90 sene sonra bir daha padişahlığa dönecek halimiz yok"

01 Mayıs 2018 01:23

20 Nisan’da, cuma hutbe yayınının kesilmesinin ardından, 24 Haziran’daki seçimleri kastederek "Atatürk, başkanlık sistemi padişahlıkla eşdeğer olduğu için cumhuriyeti seçti. Şimdi yeniden bir istişare edilip, bir sistem kurulacak" dediği iddia edilen Zonguldak Müftü Yardımcısı Kemal Türksoy, açığa alındı.

DHA’nın haberine göre Türksoy, 20 Nisan tarihinde Hz. Ali Camii'nde cuma hutbesi yayının kesilmesi üzerine bir konuşma yaptı. İddiaya göre Türksoy, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesine devam etmeyerek şunları söyledi:

"Padişahlık yıkıldı. Yerine yeni bir yönetim sistemi gelecekti. Ya Cumhuriyet ya başkanlık sistemi. Atatürk, başkanlık sistemi padişahlıkla eşdeğer olduğu için Cumhuriyeti seçti. Şimdi yeniden bir istişare edilip, bir sistem kurulacak. Size ve bize sorulacak. 90 sene sonra yeniden istişare ediyoruz, danışıyoruz birbirimize. 

"Padişahlığı yıkmışız artık 90 sene sonra bir daha padişahlığa dönecek halimiz yok. Kararı birlikte vereceğiz. Nasıl vereceğiz danışacağız görüşeceğiz ama bir kişi neticeyi bildirecek aynı evin reisi gibi. Gidişatı yapalım mı yapmayalım mı devletimiz şu anda öyle bir karar aşamasında. Sizlere danışacaklar. Bu işin nasıl olacağını en iyi siz bilirsiniz. Bizim kamu vicdanımız her şeyi hassas ölçer. Cenab-ı hak cümlemizin amellerini makbul eylesin. Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum." 

"Açığa alınmasının sebebi malum hutbedir"

Türksoy'un camide siyaset yaptığını ileri sürenler Zonguldak Valiliği, İl Müftülüğü, BİMER ve CİMER'e şikayette bulundu. Şikayetlerin ardından hakkında soruşturma başlatılan Türksoy, açığa alındı. Zonguldak Müftüsü Rüstem Can da Türksoy'un açığa alındığını doğrulayarak, "Kendisi açığa alınmıştır. Savunması da istenmiştir. Açığa alınmasının sebebi malum hutbedir. Şu an soruşturma devam ediyor" dedi.

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