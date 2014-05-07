Atatürk Barajı'nda su seviyesi 2 metre düştü

Keban Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük, dünyada ise 6'ncı sırada yer alan Atatürk Barajı'nda su kotunun geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 metre düştüğü bildirildi.

Devlet Su İşleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP kapsamında inşa edilen ve gövde dolgu hacmi büyüklüğü bakımından ülkenin en büyük, dünyada ise 6'ncı sırada yer alan Atatürk Barajı'nda su kotu, 536 metre olarak ölçüldü.

Yaklaşık 400 bin hektar araziye su veren barajdaki su kotu geçen yılın aynı döneminde 538 metre olarak ölçülmüştü.

Bölgeye sonbahar ve kışın beklenen yağışların düşmemesi barajlardaki doluluk oranını olumsuz etkilediği belirtiliyor. Nisan yağmurları ise 48 milyar metreküp su depolama alanına sahip barajdaki su kotunu yükseltmeye yetmedi.

Şanlıurfa Meteoroloji Müdürü Yunus Demir, yaptığı açıklamada, bölgeye düşen yağış miktarının uzun yılların ortalamasının altında olduğunu söyledi.

Mevcut meteorolojik verilerinin tarımsal sıkıntıya neden olacak türden olmadığını vurgulayan Demir, özellikle çimlenme, gübreleme ve başaklanma döneminde düşen yağışların verim düşüşünü engellediğini ifade etti.

Bölgeye bu yıl düşen yağış miktarının geçmiş senelere göre az olduğuna dikkati çeken Demir, “Değerlendirmemizi sürdürüyoruz. Periyodik sistemde bölgemize ekim-nisanda metrekareye 286 kilogram yağış düştü. Bu rakam ise ortalamanın yüzde 30 altında olduğunu gösteriyor" diye konuştu.