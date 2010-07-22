Atatürk barajı yanıyor

T24- Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi sınırlarındaki Atatürk Barajı Gölü çevresinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın saatler süren çabanın ardından kontrol altına alındı.



Şanlıurfa’da Atatürk Baraj Gölü’nün güney cephesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.



NTV'de yer alan habere göre, Devlet Su İşleri 152. Şube Şefliği hizmet binası ve lojmanlarının bulunduğu yerleşkeye yakın bir alanda çıkan yangına şanlıurfa ile çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.



Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde koordine etti.



Yangın saatler süren çalışmanın ardından büyük ormana sıçramadan kontrol altına alındı.



İtfaiye ekipleri, yangının etkili olduğu alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.