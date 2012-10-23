Atasoy: Kaygı duyduğum için komutana gittim

"Ergenekon" davasında tanık olarak dinlenen eski Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, yerine başkasının atanması nedeniyle kaygı duyduğu için dönemin 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'a gittiğini söyledi. Atasoy, Tolon’a rapor verildiğinden haberi olmadığını da savundu.



Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında bulunduğu 65'i tutuklu 274 sanıklı ''Ergenekon'' davasının 251. duruşması başladı.

Duruşmaya, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, CHP Milletvekili Mustafa Balbay ve gazeteci Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu 40 tutuklu sanık katıldı. ''Odatv'' davasında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı Yalçın Küçük de duruşmada hazır bulundu.

Davanın tutuksuz sanıklarından Doç. Dr. Ümit Sayın'ın ABD'de çalışırken başvuru yaptığı enstitünün, rektör tarafından açılan kadro üzerine, farmakoloji bölümüne atandığını ifade eden Atasoy, enstitü müdürünün de rektör tarafından 3 yıllığına atandığını aktardı.

Kaygılandığı için üzerine dönemin 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'a gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

''Enstitüdeki müdürlüğümün bitmesine birkaç gün kala rektörü (Prof. Dr. Mesut Parlak) ziyaret ettim. Çok yakın ailevi konuları konuştuktan sonra üniversiteyle ilgili görüşlerimi içeren rapor verdim.

Rektörün yeni müdürü bana neden söylemediğini merak ettim. Rektörün, gazetelerde 'yaşlandığı için yeni kuşaklara görev imkanı vermek amacıyla atamasını yapmadım' şeklindeki beyanını okudum. Tanıdığım kişilere nedenini sormaya başladım.

Kimin teklif ettiğini bilmiyorum, ama 1. Ordu Komutanı'na da (emekli Orgeneral Hurşit Tolon) soralım denildi. Ümit Sayın randevu aldı. 2005 Haziran ayının ortalarında 1. Ordu Komutanlığı'na gittik. 1, 1.5 saat kaldık. Ben görev süremin neden uzatılmadığı, enstitüde hiç çalışmamış, dışarıdan bir kişinin neden müdür olarak tayin edildiği konularında bilgisi olup olmadığını sordum.”

Atasoy, daha önceden emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u hiç görmediğini ve tanımadığını savunarak, ''Sayın, randevuyu benim adıma aldı. Üniversitedeki huzursuzluklar, görevden almalar, yeni tayinler konuşuldu. Konuşma bittiğinde Tolon, 'bunları yazılı olarak verir misiniz?' dedi. Ricada bulundu. Ben cevap vermedim. Benim açımdan yazıya dökülecek bir şey yoktu” diye konuştu.

Hakim Hasan Hüseyin Özese'nin ''Ümit Sayın'ın rapor verdiğini biliyor musunuz?'' sorusuna da Atasoy, ''Hayır, bilmiyorum. Gazetelerde çıkan haberler üzerine, kişiler şikayetçi oldu. Raporun varlığından gazetelerden haberim oldu. Raporun kapak yazısına adımı yazanları da tanık olarak dinletmek istiyorum'' yanıtını verdi.

Adli Tıp Enstitüsü'ndeki öğretim üyeleri hakkında, dönemin 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'a Doç. Dr. Ümit Sayın ile birlikte rapor sundukları iddia edilen eski enstitü müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy'un, çağrılmasına rağmen duruşmalara gelmeyince mahkeme tarafından zorla getirilmesine karar verilmişti.