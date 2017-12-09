Ataşehir’in yanı sıra CHP’li 6 belediyeye daha inceleme

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı 6 CHP’li belediyede daha özel teftiş başlattı. İstanbul’daki Beşiktaş, Şişli, Ataşehir belediyeleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu yerel yönetimlerde iş ve işlemlerin incelenmesi için müfettiş gönderildi.

Milliyet’in haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayı sonrasında Mülkiye Teftiş Kurulu’nda görevli müfettişlerden oluşturulan gruplar, tespit edilen belediyelerin bulunduğu kentlere giderek hafta başında özel teftişe başladı.

İçişleri Bakanlığı’nca iş ve işlemlerinin müfettişlerce mercek altına alınan belediyeler arasında İstanbul’daki Beşiktaş, Şişli, Ataşehir ile Muğla Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, hiçbir şikâyet olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettişin denetim yapacağını söyledi. Gürün, "İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettiş, pazartesi günü belediyemize gelerek denetim yapacak. Bugüne kadar birçok kez denetim geçirdik. Kapımız herkese açık. Anlımız ak, başımız dik. Yasalara uygun görevimizi yürütüyoruz. Hiçbir şikayet olmadığı halde sürekli denetim yapılması bizim açımızdan manidar" açıklamasında bulundu.

İncelemeler arasında imar ve hizmet alım başlıkları bulunuyor

Söz konusu belediyelerin incelemeye alındığı iş ve işlemlerin arasında imar konuları bulunuyor. Müfettişlerin, ayrıca belediyelerin hizmet alımlarıyla ilgili iş ve işlemleri de incelediği belirtildi.

Müfettişler, özel teftiş sonrasında hazırlayacakları raporlarında suç unsuru bulmaları halinde adli yargılama için savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Aynı raporlar kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın belediye başkanlarının durumuyla ilgili de değerlendirme yapabilecek.