Ataşehir'deki oyun müzesi müftülük alanı ilan edildi!

İstanbul Ataşehir’deki oyun müzesi sessiz sedasız ilçe müftülük alanı oldu. Yazar-şair Sunay Akın boşaltma tebligatına ilişkin, "Müftülük taşınsın biz değil" dedi.

Küratörlüğünü Sunay Akın’ın yaptığı Ataşehir Mimar Sinan Parkı’ndaki Düştepe Oyun Müzesi’nin alanı sessiz sedasız ilçe müftülük alanı ilan edildi. Müzeye boşaltılması için verilen süre geçen günlerde doldu. Müze şimdi zorla boşaltılma tebligatının tedirginliğini yaşıyor. Yazar - Şair Sunay Akın İstanbul’daki tüm yurttaşları çocuk haklarına sahip çıkmaya çağırarak “Eserlerin anlatıldığı oyun müzesini oratadan kaldırmak karanlığa ve cehalete hizmettir. Çocuk hakları konusunda herkes burada sorumluluk sahibi. İstanbul’daki herkesi çocuk haklarını korumaya davet ediyorum. İBB bu yanlışı düzeltsin” sözleriyle karara tepki gösterdi. Ataşehir Belediyesi kararın yürütmeyi durdurma ve iptali istemiyle dava açtı.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'a konuşan Akın bu kararın tüm İstanbulluları ilgilendirdiğine dikkat çekerek “İstanbul’un tarihine iyi bakmamız gerekir. 1930’lu yıllarda çağdaş kent planı çerçevesinde yeşil alanlar oluşturulmuştur. Bu alanlar çocuk bahçesi olarak adlandırıldı. Abbasağa Parkı’nın aslında adı Abbasağa çocuk bahçesidir” dedi. İstanbul’un her yerinin AVM’lerle dolduğunu anlatan Akın “Çocuklar anne babalarıyla AVM’lerdeki oyun makinelerinde zaman geçiriyor. Çözüm oyun müzesidir. Elbet müftülük önemli ama bir apartman katında yer verilebilir. Eserlerin anlatıldığı oyun müzesini ortadan kaldırmak karanlığa ve cehalete hizmettir. Çocuk hakları konusunda herkes burada sorumluluk sahibi. İstanbul’daki herkesi çocuk haklarını korumaya davet ediyorum” diye konuştu.

150 kişiden oyun

Müzede 20’yi aşkın ülkeden ve yaklaşık 150 koleksiyonerden toplanan çocuk oyunları var. Müzede 150 yıllık satranç takımı, Viktorya Dönemi’nin küp oyunları, 100 yıllık ilk taş ev inşa oyunu, ilk uzay oyunlarına varıncaya kadar yüzlerce oyun bulunuyor. Çizgiroman, edebiyat, sinema ve televizyon dünyasının kahramanlarının da yer aldığı müzede bulunan oyun ve oyuncakların tarihi 1800’lerin başına kadar uzanıyor.