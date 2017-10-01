Ataşehir'de kadına yumruk atan saldırganı ayakkabısı ele verdi

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR\'de bir kadına önce omuz daha sonra da yumruk atan saldırgan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis yaklaşık 20 binada yaptığı aramada şüphelinin ayakkabılarını bir dairenin önünde görünce evi tespit etti. Şüpheli Hakan Dündar burada yapılan aramada yakalanarak emniyete götürüldü.

YAKLAŞIK 200 KAMERA İNCELENDİ

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler, yaklaşık 200 güvenlik kamerası inceledi. İncelenen kameralarda şüphelinin Ferhatpaşa Mahallesi\'ndeki evinin sokağı tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN EVİ AYAKKABILARINDAN TESPİT EDİLDİ

Sokakta arama yapan ekipler yaklaşık 20 binayı gezdi ve çevrede şüphelinin eşkâlini sordu. Görüntülerde net bir şekilde belli olan ayakkabıları bir dairenin girişinde gören ekipler daireyi tespit etti. Burada arama yapan polisler, şüpheliyi yakalayarak Ataşehir Asayiş Büro Amirliği\'ne getirildi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde 3. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Hakan Dündar, sağlık raporu için hastaneye götürüldü.

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