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ATAŞEHİR'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Ataşehir'de, 8 kişilik bir ailenin oturduğu gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

21 Mart 2018 23:23

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Ataşehir\'de, 8 kişilik bir ailenin oturduğu gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ataşehir Barbaros Mahallesi Durmaz Sokak üzerinde bulunan gecekonduda saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. 8 kişilik bir ailenin yaşadığı gecekondudaki yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 
Alevlerin gecekonduyu sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin 20 dakika süren müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Alevlerin sardığı gecekondu
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Çevredekilerin yangını izlemesi
-Dumandan etkilenen itfaiye eri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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