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Ataşehir'de feci kaza kamerada: Öğretmen öğrencilerin arasına daldı (2)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHIR Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde bir araç, öğrencilere çarptı

18 Ekim 2018 19:21

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHIR Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde bir araç, öğrencilere çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 
Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde yaşandı. Ataşehir Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde  kadın öğretmen aracıyla okuldan ayrılırken fren yerine gaza bastı. Bu sırada otomobil yol kenarında ilerleyen 4 öğrencinin arasına daldı. Öğrencilerden 2\'si duvar ile araç arasında sıkıştı. Feci kazada 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin hastanede tedavisi devam ettiği öğrenildi. İngilizce öğretmeni ise gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

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