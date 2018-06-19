Ataşehir'de broşür kavgası: 2  yaralı

Ramazan EĞRİ -İstanbul DHA - ATAŞEHİR\'de broşür dağıtımı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İçerenköy Necmettin Erbakan Caddesi\'nde broşür dağıtan HDP\'li grup ile AK Partili bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada AK Partili gruptaki iki kişi aldığı darbeler ile yaralanırken HDP\'liler ise cadde üzerindeki kültür merkezine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kültür merkezine giren grubu arka kapıdan çıkardı. Gözaltına alınan 8 kişi polis merkezine götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olayla ilgili röp

-Çevik kuvvetin gelmesi

-Partililerin toplanması

-Zırhlı aracın gelmesi

-Megafonla yapılan uyarılar

-Genel ve detay